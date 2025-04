Salernitana un altro cambio in panchina | via Breda pronto Marino

Salernitana cambia ancora: dopo la sconfitta nel derby contro la Juve Stabia, è stato esonerato Roberto Breda. Il tecnico trevigiano è stato il terzo allenatore stagionale della squadra granata. In queste ore, la società di Iervolino sta scegliendo il nuovo tecnico: a Salerno, è atteso Pasquale Marino, tecnico di comprovata esperienza. L'ultima esperienza di Marino è stata al Bari, conclusasi con un esonero a marzo dell'anno scorso."L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda – recita il comunicato stampa – La proprietà e la dirigenza desiderano ringraziare sinceramente il tecnico per l'impegno massimo, la professionalità e l'attaccamento al club granata quotidianamente dimostrati nel corso del suo lavoro in questi mesi, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e professionale".

