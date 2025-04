Sainz avvio da incubo | lo spagnolo sempre dietro Albon dall’inizio della stagione

Sainz non si rivelato privo di intoppi. Lo spagnolo, al termine del Gran Premio del Giappone, risulta aver collezionato un solo punto dall’avvio del campionato. Il weekend a Suzuka ha visto il numero 55 in difficoltà, nonostante la Williams avesse sostituito il telaio sulla monoposto nel tentativo di mettere il pilota più a suo agio. In qualifica, Sainz non ha superato la dodicesima posizione, diventata poi una quindicesima piazza a causa dell’impeding ai danni di Lewis Hamilton. Nella giornata di domenica, il madrileno non riesce a concretizzare la rimonta, mettendo a punto solo due sorpassi – su Hulkenberg e Doohan – nel corso dei cinquantatre giri previsti dal Gran Premio. Alla bandiera a scacchi, Sainz è quattordicesimo.IL CONFRONTO TRA Sainz E AlbonIl confronto con Alexander Albon evidenzia le difficoltà dello spagnolo in questo avvio di stagione. Leggi su Sportface.it Lo sbarco in Williams di Carlosnon si rivelato privo di intoppi. Lo, al termine del Gran Premio del Giappone, risulta aver collezionato un solo punto dall’del campionato. Il weekend a Suzuka ha visto il numero 55 in difficoltà, nonostante la Williams avesse sostituito il telaio sulla monoposto nel tentativo di mettere il pilota più a suo agio. In qualifica,non ha superato la dodicesima posizione, diventata poi una quindicesima piazza a causa dell’impeding ai danni di Lewis Hamilton. Nella giornata di domenica, il madrileno non riesce a concretizzare la rimonta, mettendo a punto solo due sorpassi – su Hulkenberg e Doohan – nel corso dei cinquantatre giri previsti dal Gran Premio. Alla bandiera a scacchi,è quattordicesimo.IL CONFRONTO TRAIl confronto con Alexanderevidenzia le difficoltà delloin questodi

