Ilgiorno.it - Sagra del Gorgonzola a Peschiera Borromeo: quando, dove e tutti gli eventi

(Milano), 7 aprile 2025 – Gusto, tradizione e beneficenza: aarriva ladel. L’appuntamento è dall'11 al 13 aprile in una tensostruttura coperta e riscaldata di oltre 1.300 mq, con posti a sedere per più di 2mila persone, presso il Parco. Il programma culinario offre una varietà di piatti a base di, dalla versione dolce a quella piccante, abbinati a polenta e a gustose pietanze. Non mancheranno vini e birre ricercate. Oltre alle delizie gastronomiche, lapropone un ricco calendario di intrattenimenti a cura della Corte di Menelao: • Venerdì 11 aprile, ore 21:00, spettacolo di cabaret con Urbano Moffa. • Sabato 12 aprile, ore 21:00, tributo musicale ai Queen. • Domenica 13 aprile, ore 13:30, spettacolo di magia con il Mago Johnny.