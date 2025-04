SAFAE Ue | esercito europeo o ombrello Nato? Nè l’uno né l’altro ma spendendo di più

esercito comune europeo non è nuova, ma il dibattito sulla sua effettiva realizzazione si è intensificato negli ultimi anni. L’apparente “disimpegno” degli Stati Uniti e il crescente senso di instabilità geopolitica hanno spinto alcuni leader europei a chiedere una maggiore autonomia nel settore della Difesa. Ma si tratta davvero di un passo verso l’indipendenza strategica o, piuttosto, di un tentativo di rafforzare l’ombrello della Nato con fondi e risorse europee?Secondo Tara Riva, esperta di Relazioni internazionali, il problema principale è il contesto in cui si colloca questa iniziativa: “Io, in linea di principio, non sarei contraria a un esercito europeo comune. Il problema, qui, è il contesto.”Nonostante l’impressione di un minore coinvolgimento statunitense negli affari europei, la realtà è che l’Europa continua a essere profondamente integrata nella Nato, un’organizzazione che rimane sotto il controllo strategico degli Stati Uniti. It.insideover.com - SAFAE Ue: esercito europeo o ombrello Nato? Nè l’uno né l’altro ma spendendo di più Leggi su It.insideover.com L’idea di uncomunenon è nuova, ma il dibattito sulla sua effettiva realizzazione si è intensificato negli ultimi anni. L’apparente “disimpegno” degli Stati Uniti e il crescente senso di instabilità geopolitica hanno spinto alcuni leader europei a chiedere una maggiore autonomia nel settore della Difesa. Ma si tratta davvero di un passo verso l’indipendenza strategica o, piuttosto, di un tentativo di rafforzare l’dellacon fondi e risorse europee?Secondo Tara Riva, esperta di Relazioni internazionali, il problema principale è il contesto in cui si colloca questa iniziativa: “Io, in linea di principio, non sarei contraria a uncomune. Il problema, qui, è il contesto.”Nonostante l’impressione di un minore coinvolgimento statunitense negli affari europei, la realtà è che l’Europa continua a essere profondamente integrata nella, un’organizzazione che rimane sotto il controllo strategico degli Stati Uniti.

Il piano di riarmo europeo da 800 miliardi non è proprio da 800 miliardi. Ne parlano su altre fonti

Difesa europea non sarà mai esercito europeo - Il vertice europeo di ieri ... nel medio periodo – l’UE non ha e non avrà nessuna competenza giuridica, né alcun mandato politico, per mettere in piedi un esercito europeo. (msn.com)

Difesa Ue, Salvini: "No esercito europeo, investire in alleanza Nato" - Difesa Ue, Salvini: "No esercito europeo, investire in alleanza Nato" 20 marzo 2025 "C'è la Nato, ci chiede di aumentare gli stanziamenti per far parte dell'alleanza difensiva? Assolutamente sì. (informazione.it)

Ue: Meloni, l'esercito unico europeo non e' all'ordine del giorno - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 mar - "L'esercito unico europeo non e' all'ordine del ... in vista del prossimo Vertice Ue. (ilsole24ore.com)