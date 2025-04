Ravennatoday.it - Sacchi buttati davanti alla sede dell'associazione: "Non siamo una discarica"

Leggi su Ravennatoday.it

aperti e materiale destinato ad essere donati, finiti per strada, gettati come se fossero spazzatura. È la situazione che denuncia Charles Tchameni Tchienga, presidenteIl Terzo Mondo di Ravenna, dopo aver trovato dei sacchettiquasi come spazzatura