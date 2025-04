Sacchetti autoespandenti per proteggersi dagli allagamenti | in arrivo il bando per gli alluvionati

Sacchetti autoespandenti per proteggersi in caso di future alluvioni o nubifragi. I Comitati di Quartiere uscenti, incontrati nelle scorse settimane dall’assessore Giuseppe Petetta, hanno dato parere favorevole alla proposta dell’Amministrazione comunale di destinare, tramite bando, l’ultima. Forlitoday.it - Sacchetti autoespandenti per proteggersi dagli allagamenti: in arrivo il bando per gli alluvionati Leggi su Forlitoday.it perin caso di future alluvioni o nubifragi. I Comitati di Quartiere uscenti, incontrati nelle scorse settimane dall’assessore Giuseppe Petetta, hanno dato parere favorevole alla proposta dell’Amministrazione comunale di destinare, tramite, l’ultima.

Sacchetti autoespandenti per proteggersi dagli allagamenti: in arrivo il bando per gli alluvionati. Ne parlano su altre fonti

Forlì, 125mila euro per acquistare sacchetti autoespandenti contro alluvioni o bombe d’acqua - Sacchetti autoespandenti per proteggersi in caso di future alluvioni o bombe d’acqua. I Comitati di Quartiere uscenti, incontrati nelle scorse ... (corriereromagna.it)