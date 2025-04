Formiche.net - Sabotaggi ad alta quota, i test russi per colpire il trasporto aereo

Non “piccoli”. Maperpiù grandi. Così l’agenzia Reuters ha definito gli attacchi avvenuti il 19, 20 e 21 luglio contro tre depositi a Lipsia, Varsavia e Birmingham. Due di essi hanno interessato strutture appartenenti a DHL, la nota azienda logistica tedesca con sede a Bonn.Le esplosioniTutte le esplosioni sono state provocate da dispositivi incendiari improvvisati, nascosti all’interno di spedizioni commerciali. Le autorità europee avevano infatti inizialmente interpretato gli eventi come parte di una più ampia campagna dio orchestrata dall’intelligence militare russa volta a disturbare i sistemi die logistica dell’Europa occidentale. Secondo l’agenzia di stampa, sarebbero stati in realtà delle prove per valutare l’efficacia dei sistemi di sicurezza in vista di un’operazione dio di maggior portata.