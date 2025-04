Rugby Champions Cup | ottavi di finale tutti i risultati

ottavi di finale delle coppe europee di Rugby e la Champions Cup ha regalato sfide incredibili e risultati spesso sorprendenti. E grandi delusioni, come quella della Benetton Treviso, arrivata a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale. Ecco come è andata.Si è partiti venerdì sera dalla sfida tra i Northampton Saints e Clermont, match che ha visto i francesi partire forte, con un parziale di 0-10 nei primi 12 minuti, ma poi sono stati gli inglesi a prendere in mano il match e scappare via fino al 46-24 finale. Clamorosa, invece, la partita tra Tolone e Saracens, una partita che si è chiusa con 114 punti totali segnati e 16 mete segnate. Un primo tempo equilibratissimo, chiuso con gli inglesi avanti 27-35, ma nella ripresa si sono scatenati i padroni di casa che si sono imposti per 72-42. Oasport.it - Rugby, Champions Cup: ottavi di finale, tutti i risultati Leggi su Oasport.it Si sono disputati nel weekend glididelle coppe europee die laCup ha regalato sfide incredibili espesso sorprendenti. E grandi delusioni, come quella della Benetton Treviso, arrivata a un passo dalla qualificazione ai quarti di. Ecco come è andata.Si è partiti venerdì sera dalla sfida tra i Northampton Saints e Clermont, match che ha visto i francesi partire forte, con un parziale di 0-10 nei primi 12 minuti, ma poi sono stati gli inglesi a prendere in mano il match e scappare via fino al 46-24. Clamorosa, invece, la partita tra Tolone e Saracens, una partita che si è chiusa con 114 punti totali segnati e 16 mete segnate. Un primo tempo equilibratissimo, chiuso con gli inglesi avanti 27-35, ma nella ripresa si sono scatenati i padroni di casa che si sono imposti per 72-42.

