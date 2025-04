Rubano in casa ma un passante li vede e chiama i carabinieri | come ha fatto

Bologna, 7 aprile 2025 – Fermato e arrestato con l'accusa di aver tentato un furto in abitazione aggravato in concorso. Al centro un 22enne di origini albanesi, che è stato fermato dai carabinieri del Nucleo radiomobile del Comando provinciale di Bologna in un'operazione che è stata svolta domenica sera, 6 aprile. Il colpo a San Donato-San Vitale I fatti, secondo il racconto dei militari, sono avvenuti all'interno del quartiere San Donato-San Vitale, quando l'attenzione di un passante è stata attirata da alcuni rumori sospetti provenire dal balcone di un appartamento condiviso in via Ghiberti. Incuriositosi, l'uomo ha alzato lo sguardo e notato due uomini, vestiti con abiti scuri e con il volto travisato, sul balcone dell'abitazione al primo piano di un palazzo. Avevano appena infranto il vetro della finestra, nel tentativo di entrare in casa.

Rubano in una casa e aggrediscono la proprietaria che ha provato a fermarli: arrestati due uomini - A dare l'allarme era stata la stessa proprietaria di casa, che li aveva colti sul fatto e aveva provato a fermarli riportando traumi per 7 giorni di prognosi. Il colpo era andato in scena intorno ... (fanpage.it)