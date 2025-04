Ilrestodelcarlino.it - Rovescia tavolini e calcia sacchi dei rifiuti: ripreso dalle telecamere

San Benedetto, 7 aprile 2025 – Un video che ha fatto in pochissimo tempo il giro del web e fatto arrabbiare parecchi residenti e gestori di locali già inviperiti dai tanti vandali e ubriachi che quasi ogni weekend sono in azione lungo la Riviera delle palme, da San Benedetto a Grottammare. Cos’è successo In viale De Gasperi un giovane,private di videosorveglianza, ha seminato danni in prossimità di un locale pubblico che si trova a poche decine di metri dal ponte sull’Albula. Indossando una felpa con cappuccio, quindi reso irriconoscibile, il ragazzo ha iniziato colre a terra tutti i tavoli metallici del bar sul marciapiede e poi, non soddisfatto, ha continuato col prendere a calci, scaraventandoli sulla strada, i sacchetti deidifferenziati, nella fattispecie quelli della plastica, che da lì a qualche ora sarebbero stati ritirati dalla Picenambiente.