Rosewater | un’avventura punta-e-clicca western insolita e affascinante | Recensione

western che si rispetti, Rosewater inizia con un treno. Ma non aspettatevi sparatorie, assalti da banditi mascherati o fughe rocambolesche sui tetti dei vagoni: qui l'azione si gioca sul filo delle parole, delle scelte e della scoperta. Questo nuovo titolo di Grundislav Games, sequel spirituale di Lamplight City, prende i classici elementi del western e li modella in una narrazione più intima e sfumata, dove il mito della frontiera si mescola a un'estetica steampunk e a una profonda riflessione sul senso di appartenenza e cambiamento.Un viaggio giornalistico tra mistero e avventuraLa protagonista di questa avventura punta e clicca è Harley Leger, una giornalista in cerca di una storia da raccontare. Arrivata a Rosewater per lavorare al Rosewater Post, la giovane reporter si ritrova ben presto invischiata in una caccia al tesoro che la porterà attraverso territori sconosciuti, accompagnata da una variegata compagnia di personaggi piuttosto strambi.

Rosewater: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot - Rosewater è un’avventura grafica punta e clicca ambientata in un’epoca alternativa del Far West, dove mistero e avventura si intrecciano in una storia ricca di colpi di scena e personaggi memorabili. (techgaming.it)

