Rosalinda Cannavó incontrerà i fan: "Spoiler: ci sarò anch'io"

pronta ad incontrare i fan. Sette mesi fa nasceva sua figlia Camilla, la dolce dedica rivolta alla piccola di casa Zengavópochi mesi fa è diventata mamma per la prima volta della piccola Camilla. In questo pomeriggio l’attrice e cantante ha condiviso con i fan una dolcissima dedica per la bimba.ha scritto:“Sono passati 7 mesi da quando sei entrata nelle nostre vite trasformandoci in mamma e papà. Sei un vulcano, una bambina cosi solare. Sei proprio quel raggio di sole che riempie ancor di più la casa d’amore”.Leggi anche Helena Prestes e Javier celebrano l’amore: la dolce dedica per il mesiversarioEcco i primi dettagli per incontrare l’attrice e cantantecon una nuova stories Instagram ha annunciato che prestoi fan:“Settimana del fuorisalone e sta per arrivare qualcosa di straordinario.