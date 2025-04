Ronaldinho le parole su Leao al Vinitaly

Ronaldinho è stato ospite al Vinitaly di Verona, dove ha parlato con entusiasmo di diversi talenti emergenti nel calcio. In un'intervista con Gianluigi Bagnulo di Sky Sport, ha condiviso la sua passione per il gioco e per alcuni giocatori, in particolare per Rafael Leao, attaccante del Milan. "Mi piace vederlo giocare, ha un grande potenziale e può fare cose straordinarie", ha detto.Oltre a Leao, Ronaldinho ha elogiato altri due brasiliani di talento: Vinicius Junior e Raphinha. Ha definito Vinicius il miglior brasiliano del momento, sottolineando il suo istinto e le sue qualità. Raphinha, con il suo stile di gioco, è un altro giocatore che Ronaldinho apprezza molto. "Hanno istinti brasiliani che mi piace ammirare", ha affermato.

