Romito | a Napoli che rinasce in musica con l’album Post Tarantella

Un vento nuovo soffia sulla scenale napoletana con l’arrivo di “”, il primo attesissimo album in studio dei, in uscita l’11 aprile in CD, vinile e digitale. La band, forte di uno stile inedito che fonde con maestria il folk, l’indie e l’elettropop con l’immensa tradizionele partenopea, promette un lavoro discografico intenso e ricco di sfumature.Anticipato dal coinvolgente singolo “Verimmo Che Succere” (il cui videoclip ha già catturato l’attenzione) e presentato in anteprima al Teatro Trianon Viviani di, “” si preannuncia come un viaggio sonoro attraverso il dolore e la ricostruzione, un racconto di leggerezza ritrovata e autenticità. Un vero e proprio manifesto di rinnovamento che affonda le radici nella lingua napoletana, vestendola di sonorità contemporanee e sperimentali.