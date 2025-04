Panorama.it - Romano Prodi in piazza invoca l’emergenza per imporre Ventotene

La più grande democrazia al mondo non lo è più e a rimanere democratica resta ormai soltanto l’Europa. Parola di, che ieri ha inviato un videomessaggio allapro Ue riunita a Bologna. Perché l’ex presidente del Consiglio ed ex capo della Commissione europea non consideri più gli Stati Uniti un Paese libero, ma li metta sullo stesso piano di regimi illiberali, è abbastanza evidente. Siccome le elezioni le ha vinte Donald Trump, non Joe Biden, e il nuovo inquilino della Casa Bianca, pur essendo stato votato da 68 milioni di americani (cinque milioni in più di quelli ottenuti dalla democratica Kamala Harris), ha idee diverse da quelle di, deve per forza essere un dittatore. E poi il giudizio sul nuovo presidente americano è aggravato dal fatto che Trump sta smontando il fantastico mondo di, dichiarando guerra alla globalizzazione che tanto piace a un signore che, in attesa di essere eletto capo dello Stato, si è trasformato in una specie di commesso viaggiatore per conto della Cina.