Romano fa chiarezza | Cristiano Ronaldo Inter? Ecco la verità

di Redazionefasulle insistenti voci di mercato che hanno per protagonista il campione portoghese,Tramite il suo canale You Tube Fabrizioha fattosulle insistenti voci che riguardano il calciomercatoe che hanno per protagonista– «Nelle ultime settimane abbiamo sentito di unnel mirino dell’. Miami con un contratto breve per consentirgli di giocare con Messi. Rumours provenienti dall’Inghilterra completamente inventati:non ha avuto alcun contatto con l’Miami e viceversa. Quindi, non c’è nulla. Abbiamo anche sentito dell’esse dell’e di altri club europei: detto che un giocatore meraviglioso come, non c’è niente di vero in queste voci, semplicemente perchénon sta pianificando nulla del genere.