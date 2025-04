Romamorto 13enne ferito da sparo testa

13enne colpito ieri alla testa da uno sparo, a Roma, mentre era in casa. Il ragazzino era arrivato in ospedale, accompagnato dai genitori, in gravissime condizioni. L'arma era regolarmente detenuta dal fratello per uso sportivo. Al momento sembra trattarsi di un incidente. Quando è accaduto, in casa c'era il padre. Il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre il 13enne maneggiava l'arma. Sequestrato il suo cellulare. Sono in corso indagini della Polizia. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 10.35 E' morto ilcolpito ieri allada uno, a Roma, mentre era in casa. Il ragazzino era arrivato in ospedale, accompagnato dai genitori, in gravissime condizioni. L'arma era regolarmente detenuta dal fratello per uso sportivo. Al momento sembra trattarsi di un incidente. Quando è accaduto, in casa c'era il padre. Il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre ilmaneggiava l'arma. Sequestrato il suo cellulare. Sono in corso indagini della Polizia.

