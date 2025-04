' Romagna Autentica' a Meldola un incontro per raccontare progetti ed azioni strategiche

raccontare la Romagna attraverso ciò che la rende unica: le sue persone, i borghi, le tradizioni, i sapori e quel senso di accoglienza che si respira ovunque. È questo lo spirito che anima "Romagna Autentica", il progetto di marketing territoriale promosso dal Gal L'Altra Romagna.

Maltempo in Romagna, la piena del fiume Bidente a Meldola VIDEO GALLERY - La maestosa piena del fiume Bidente a Meldola a ridosso del ponte dei Veneziani. I corsi d’acqua del Forlivese e del Cesenate al momento appaiono sotto controllo. (corriereromagna.it)

L'arte contemporanea approda alla Rocca di Meldola, in mostra artisti italiani e cinesi - Continuano gli appuntamenti con la rassegna europea d'arte contemporanea. Mercoledì 26 marzo alla Rocca di Meldola viene inaugurata per l'occasione la mostra di Picta Romagna che propone opere di arti ... (forlitoday.it)

Meldola, lo Ior premia cinque ricercatori under 40 dell’Irst - MELDOLA’. Fabrizio Citarella ... laddove abbiano buone idee e la voglia di trasformarle in progettualità, qui in Romagna avranno sempre lo IOR al proprio fianco per realizzarle. Ringrazio il dott. (corriereromagna.it)