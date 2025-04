Sololaroma.it - Roma, weekend di successi per il settore giovanile: stecca solo l’Under 17

Ila tinte giallorosse si è concluso con il pareggio delladi Claudio Ranieri contro la Juventus, nel primo dei tanti scontri diretti di questo finale di stagione. A far sorridere il club sono però stati anche i risultati positivi ottenuti dalle varie formazioni giovanili. Nei vari match in programma sono arrivati infatti idi Under 18, 16 e 15, mentre l’unica sconfitta è arrivata dal17.Primavera ok con il TorinoOccorre però non dimenticarsi nemmeno della Primavera, vittoriosa per 2-1 contro il Torino. La formazione allenata da Gianluca Falsini ha reagito dopo le ultime due sconfitte consecutive con Bologna e Milan e grazie a questo successo ha potuto anche allungare in vetta alla classifica. Sfruttando la sconfitta dell’Inter, i giovani giallorossi hanno portato a quattro le lunghezze di vantaggio proprio sui nerazzurri, in un momento fondamentale del campionato, che nella prossima sfida vedrà lo scontro diretto contro il Sassuolo.