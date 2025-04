Roma venti ragazzi aggrediscono tre coetanei a Torpignattara

Roma, nel parco di viale dell'Acquedotto Alessandrino, nel quartiere Torpignattara. Un gruppo composto da circa venti ragazzi ha assalito, senza motivazioni evidenti, tre giovani che si trovavano nel parco.Uno dei ragazzi aggrediti, originario del Bangladesh, ha riportato ferite tali da richiedere l'intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice giallo al Policlinico Umberto I. Le sue condizioni non sarebbero gravi.Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare gli autori dell'aggressione.

