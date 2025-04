Romadailynews.it - Roma, tentano furto in un condominio: arrestati due ventenni

Fermati dai carabinieri mentre cercavano di introdursi in un edificio in zona centraleTentatonella notte a, in via Giuseppe Mangili, nel cuore della Capitale. Due giovani di 20 anni, entrambi italiani e con il volto coperto, sono stati sorpresi da una pattuglia dei carabinieri della stazione diTrionfale mentre cercavano di scavalcare la recinzione di un.I militari sono intervenuti immediatamente, bloccandoli in flagranza di reato. Durante la perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso. Estendendo i controlli all’auto usata per spostarsi e alle rispettive abitazioni, i carabinieri hanno rinvenuto anche un documento d’identità risultato rubato, alcune dosi di sostanze stupefacenti e un petardo artigianale. Tutto il materiale è stato sequestrato.