Sololaroma.it - Roma, ten Hag in visita a Trigoria: foto e sorrisi con Rensch

Il weekend calcistico è passato in archivio e ladeve voltare definitivamente pagina. I giallorossi hanno impattato per 1-1 con la Juventus, in una partita dalle mille emozioni che rimanda però il discorso qualificazione in Champions League alle prossime uscite. La squadra sta rimanendo sulla retta via in questo inizio 2025, grazie alla prova di ogni singolo elemento della rosa a disposizione di Claudio Ranieri. I capitolini dovranno voltare definitivamente pagina ed iniziare a riflettere sulla prossima sfida con la Lazio, in programma domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, atteso per tutta una stagione.Tornando sull’incontro con i bianconeri, la Lupa ha avuto come ospite d’eccezione allo stadio Erik ten Hag, rimasto svincolato dopo esser stato esonerato dal Manchester United ad inizio stagione.