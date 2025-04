Roma Shomurodov ancora decisivo dalla panchina | tra i migliori in Serie A

Shomurodov sa farsi trovare pronto. È una qualità che non appartiene a tutti e che Claudio Ranieri apprezza in maniera particolare. Se mai ce ne fosse stato bisogno, l’attaccante uzbeko ha fornito contro la Juventus un’altra, ennesima prova della sua importanza nel gruppo.Chiamato in causa a inizio secondo tempo, impiega soltanto quattro minuti per lasciare il segno: il suo gol vale l’1-1 finale, tenendo vive le speranze della Roma nella lotta europea. Un gol pesantissimo, ma anche una dimostrazione di carattere e professionalità.decisivo dalla panchinaShomurodov è il classico attaccante che non fa rumore, ma quando entra si sente eccome. È rimasto alla Roma anche a gennaio, nonostante fosse a un passo dal Venezia. Ranieri gli ha sempre dimostrato fiducia e la scelta ha ripagato diverse volte. Sololaroma.it - Roma, Shomurodov ancora decisivo dalla panchina: tra i migliori in Serie A Leggi su Sololaroma.it Eldorsa farsi trovare pronto. È una qualità che non appartiene a tutti e che Claudio Ranieri apprezza in maniera particolare. Se mai ce ne fosse stato bisogno, l’attaccante uzbeko ha fornito contro la Juventus un’altra, ennesima prova della sua importanza nel gruppo.Chiamato in causa a inizio secondo tempo, impiega soltanto quattro minuti per lasciare il segno: il suo gol vale l’1-1 finale, tenendo vive le speranze dellanella lotta europea. Un gol pesantissimo, ma anche una dimostrazione di carattere e professionalità.è il classico attaccante che non fa rumore, ma quando entra si sente eccome. È rimasto allaanche a gennaio, nonostante fosse a un passo dal Venezia. Ranieri gli ha sempre dimostrato fiducia e la scelta ha ripagato diverse volte.

Eldor Shomurodov chi è: età, moglie, figli, famiglia, stipendio, dove abita, hobby, soprannome ed esultanza dell'attaccante della Roma - Ancora decisivo. Eldor Shomurodov ha segnato per la Roma il gol del pareggio contro la Juventus. L'attaccante giallorosso, che era entrato appena tre minuti prima, ha siglato il suo terzo ... (msn.com)

Roma-Juve le pagelle dei quotidiani: Svilar ancora decisivo, Koné cresce - La Roma agguanta il pareggio dopo il gol di Locatelli, si accontenta dell'1-1 contro la Juventus e interrompe la striscia di vittorie. Svilar, nei primi 20 minuti, deve metterci tutto se stesso per ev ... (forzaroma.info)

Roma, Shomurodov risolve in tre minuti: la Juve non va oltre l'1-1 - Tre minuti e trentadue secondi. Il tempo che è bastato a Eldor Shomurodov per riacciuffare una Juventus in vantaggio con Locatelli e regalare alla Roma un pareggio che, seppur non decisivo, conferma i ... (informazione.it)