Roma riscopre il suo gioiello nascosto | Passeggiata del Gelsomino nuovo splendore per il Giubileo

Roma torna a brillare, pronto ad accogliere pellegrini e turisti in occasione del Giubileo 2025. La Passeggiata del Gelsomino, un tempo linea ferroviaria dismessa, ha subito un restyling completo, diventando un suggestivo percorso pedonale che collega la Stazione di San Pietro a Piazza del Sant'Uffizio, costeggiando le Mura Vaticane.

Nata nel 1929 come collegamento ferroviario tra lo Stato Pontificio e il Regno d'Italia, la Passeggiata del Gelsomino ha una storia affascinante. Nel Giubileo del 2000, la rimozione di un binario ha dato vita a questo percorso pedonale unico, che oggi, grazie ai lavori di riqualificazione realizzati da Società Giubileo, si presenta in una veste completamente rinnovata.

