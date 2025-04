Roma rapina a mano armata in banca | banditi riescono a fuggire

rapina a mano armata stamani a Roma. Poco prima delle 10, in via Bartolomeo Cavaceppi, presso la filiale dell’istituto di credito Bbc, due individui armati di pistola introdottisi precedentemente nell’edificio tramite un foro ricavato nel pavimento, hanno portato a termine il colpo. Dietro la minaccia dell’arma, i malviventi si sono fatti consegnare il denaro contenuto in cassaforte per un importo tuttora in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vitinia e della compagnia di Ostia che stanno eseguendo i rilievi tecnici ed acquisizione immagini di video. Nell’area i carabinieri hanno disposto numerosi posti di blocco alla ricerca dei due rapinatori che sono fuggiti. Lapresse.it - Roma, rapina a mano armata in banca: banditi riescono a fuggire Leggi su Lapresse.it stamani a. Poco prima delle 10, in via Bartolomeo Cavaceppi, presso la filiale dell’istituto di credito Bbc, due individui armati di pistola introdottisi precedentemente nell’edificio tramite un foro ricavato nel pavimento, hanno portato a termine il colpo. Dietro la minaccia dell’arma, i malviventi si sono fatti consegnare il denaro contenuto in cassaforte per un importo tuttora in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vitinia e della compagnia di Ostia che stanno eseguendo i rilievi tecnici ed acquisizione immagini di video. Nell’area i carabinieri hanno disposto numerosi posti di blocco alla ricerca dei duetori che sono fuggiti.

Rapina a mano armata in farmacia: bandito scappa con il bottino. Rapina a mano armata in farmacia: bandito scappa con il bottino. Roma: rapina a mano armata nella villa del patron di Mondo Convenienza, portati via soldi e orologi. Roma, rapina a mano armata in un centro commerciale: le immagini delle telecamere di sorveglianza. Rapina a mano armata al negozio Acqua e Sapone di Ardea, tre arresti. Roma, rapina a mano armata in farmacia: bottino da 500 euro. Ne parlano su altre fonti

Rapina a mano armata nella notte in una farmacia di Monteverde: bottino 1200 euro - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Rapina a mano armata in farmacia: bandito scappa con il bottino - Paura a nella serata di venerdì. Il malvivente ha minacciato il personale dell'attività e poi ha fatto perdere le sue tracce ... (romatoday.it)

Rapina a mano armata al negozio Acqua e Sapone di Ardea, tre arresti - L'episodio risale alla serata del 28 marzo, quando i tre, con il volto travisato da passamontagna, hanno messo a segno una rapina a mano armata ... provinciale di Roma, si trovava nel negozio ... (rainews.it)