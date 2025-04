Roma morto il ragazzino di 13 anni che si è sparato un colpo in testa per errore

Roma, nel quartiere San Paolo. Un 13enne ha trovato una pistola in casa, regolarmente denunciata, e si è sparato un colpo alla testa probabilmente nel maneggiarla.. Leggo.it - Roma, morto il ragazzino di 13 anni che si è sparato un colpo in testa per errore Leggi su Leggo.it Tragedia a, nel quartiere San Paolo. Un 13enne ha trovato una pistola in casa, regolarmente denunciata, e si èunallaprobabilmente nel maneggiarla..

Roma, 13enne ferito alla testa in casa da un colpo di pistola: gravissimo. Avrebbe rimontato l'arma del fratello vigilante «seguendo un tutorial». Roma, morto il ragazzino di 13 anni che si è sparato un colpo in testa per errore.

