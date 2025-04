Roma morto il 13enne ferito da colpo da pistola in testa in casa | ipotesi incidente si indaga sullo smartphone

morto alle 6 di questa mattina il 13enne Romano ferito alla testa ieri nella sua abitazione in zona Marconi da un colpo d'arma da fuoco. Ricoverato in gravissime condizioni. Ilmessaggero.it - Roma, morto il 13enne ferito da colpo da pistola in testa in casa: ipotesi incidente, si indaga sullo smartphone Leggi su Ilmessaggero.it alle 6 di questa mattina ilnoallaieri nella sua abitazione in zona Marconi da und'arma da fuoco. Ricoverato in gravissime condizioni.

