Roma morto il 13enne ferito con un colpo di pistola alla testa

morto stamani alle 6 all’ospedale San Camillo di Roma il 13enne ferito da un colpo di pistola alla testa. Il ragazzino era arrivato in condizioni disperate ieri al nosocomio Romano. Sul caso indagano i poliziotti della Squadra mobile e del commissariato San Paolo. Al momento l’ipotesi prevalente è quella dell’incidente, mentre si esclude un gesto volontario del 13enne. Lapresse.it - Roma, morto il 13enne ferito con un colpo di pistola alla testa Leggi su Lapresse.it stamani alle 6 all’ospedale San Camillo diilda undi. Il ragazzino era arrivato in condizioni disperate ieri al nosocomiono. Sul caso indagano i poliziotti della Squadra mobile e del commissariato San Paolo. Al momento l’ipotesi prevalente è quella dell’incidente, mentre si esclude un gesto volontario del

