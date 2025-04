Sololaroma.it - Roma, Mancini a tutto tondo: “Da avversario Ranieri mi odiava”

Il pareggio per 1-1 con la Juventus è passato in archivio e per laè tempo di guardare avanti. I giallorossi hanno disputato una buona prova dal punto di vista tattico e dell’intensità, mettendo in cascina 1 punto importante. La squadra è rimasta sulla retta via e deve ora prepararsi in vista della prossima sfida, che risulterà determinante. Già, perché domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico ci sarà la gara con la Lazio. Un derby estremamente delicato, per quanto concerne la rivalità cittadina e per la qualificazione alla prossima Champions League.Uno dei giocatori che potrebbe incidere maggiormente nella stracittadina con i biancocelesti potrebbe essere Gianluca. Il centrale italiano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TV Play, nella quale si è soffermato su diversi punti dell’ambiente della Lupa: “appena mi ha visto mi ha detto che dami