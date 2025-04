Sololaroma.it - Roma, manca il coraggio nelle grandi occasioni: l’analisi dell’1-1 con la Juventus

Un 1-1 che non fa scontento nessuno, ma che lascia un po’ d’amaro in bocca a tutti.si dividono la posta all’Olimpico dopo una partita vibrante, giocata su buoni ritmi, ma senza troppe emozioni onitide, in linea con gli scontri recenti tra le due squadre. Si ferma a sette la striscia di vittorie consecutive in campionato per i giallorossi, che però allungano la loro imbattibilità a quindici gare, mantenendo viva la corsa alla Champions League.La classifica ora si fa ancora più corta e incerta: tra il terzo posto occupato dall’Atalanta con 58 punti e l’ottava posizione della Fiorentina a 52, ci sono in mezzo il Bologna (che gioca stasera contro il Napoli) e laa 56, la Lazio a 55 e laa 53. Una bagarre che promette scintille fino all’ultima giornata.