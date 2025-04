Roma-Juventus 1-1 Svilar saracinesca | Ranieri spera nel rinnovo

Roma prende il via una nuova settimana, tra le più importanti della stagione. Già, perché nei prossimi 6 giorni i giallorossi dovranno preparare con estrema cura il derby con la Lazio, in programma domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match unico nel suo genere, 90? minuti che sembrano non finire mai. I capitolini dovranno lasciarsi alle spalle il pareggio per 1-1 con la Juventus, limando alcune lacune e tenendo conto anche di alcuni aspetti positivi. Tra questi c’è la prestazione di un singolo, che si è messo in mostra nell’arco della sfida con i bianconeri grazie ad alcune prodezze del suo repertorio.Stiamo parlando, ovviamente, di Mile Svilar, che si è confermato uno dei portieri più completi e decisivi dell’attuale Serie A. Il serbo ha compiuto interventi da autentica saracinesca, arrendendosi al solo tiro di Manuel Locatelli dal limite dell’area. Sololaroma.it - Roma-Juventus 1-1, Svilar saracinesca: Ranieri spera nel rinnovo Leggi su Sololaroma.it In casaprende il via una nuova settimana, tra le più importanti della stagione. Già, perché nei prossimi 6 giorni i giallorossi dovranno preparare con estrema cura il derby con la Lazio, in programma domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match unico nel suo genere, 90? minuti che sembrano non finire mai. I capitolini dovranno lasciarsi alle spalle il pareggio per 1-1 con la, limando alcune lacune e tenendo conto anche di alcuni aspetti positivi. Tra questi c’è la prestazione di un singolo, che si è messo in mostra nell’arco della sfida con i bianconeri grazie ad alcune prodezze del suo repertorio.Stiamo parlando, ovviamente, di Mile, che si è confermato uno dei portieri più completi e decisivi dell’attuale Serie A. Il serbo ha compiuto interventi da autentica, arrendendosi al solo tiro di Manuel Locatelli dal limite dell’area.

