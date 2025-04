Roma-Juventus 1-1 Shomurodov risponde a Locatelli

Roma e Juventus finisce 1-1 all'Olimpico. Le due squadre si dividono la posta in palio e restano a distanza invariata in classifica. La Roma dopo sette vittorie consecutive trova un pari in rimonta e si porta a 53 punti, mentre la Juventus sale a 56, nel mezzo si è inserita la Lazio a 55 dopo il successo a Bergamo con l'Atalanta e la prossima settimana c'è il derby della Capitale. Buona prestazione della squadra di Tudor che trova il vantaggio nel primo tempo con Locatelli, ad inizio ripresa Ranieri cambia assetto e trova subito il pari con Shomurodov che resiste fino alla fine. Ranieri senza lo squalificato Saelemaekers ritrova dal 1? Celik a destra, con Angelino dalla parte opposta, mentre sceglie Cristante e Kone in mezzo al campo con Paredes in panchina. Dietro Mancini, Hummels e N'Dicka a protezione di Svilar, in attacco Soulè ed El Shaarawy alle spalle di Dovbyk.

