Roma Juve i cambi non incidono | l’impatto di Koopmeiners e Kolo Muani in uscita dalla panchina I numeri della loro partita

Roma Juve, Koopmeiners e Kolo Muani non incidono: i numeri della loro partita dall’ingresso in campo nel secondo tempoAll’Olimpico di Roma, nel big match contro i giallorossi, non sono stati di certo protagonisti Teun Koopmeiners e Randal Kolo Muani. Il primo è stato escluso dopo la titolarità in Juve-Genoa, mentre l’attaccante francese ha trovato i primi minuti con Tudor solo nel finale. Entrambi non sono riusciti ad incidere nonostante il buon finale di partita della Juventus. Una delle missioni del nuovo allenatore dei bianconeri sarà anche quella di ritrovare le loro prestazioni. Ecco la partita di Koopmeiners e Kolo Muani in numeri.Roma Juve, l’impatto di Koopmeiners e Kolo Muani: entrambi non incidono dalla panchina. I numeriKoopmeiners è subentrato al minuto 69, per un impiego di poco superiore ai 20 minuti. Juventusnews24.com - Roma Juve, i cambi non incidono: l’impatto di Koopmeiners e Kolo Muani in uscita dalla panchina. I numeri della loro partita Leggi su Juventusnews24.com di Enrico Peccinon: idella loro partita dall’ingresso in campo nel secondo tempoAll’Olimpico di, nel big match contro i giallorossi, non sono stati di certo protagonisti Teune Randal. Il primo è stato escluso dopo la titolarità in-Genoa, mentre l’attaccante francese ha trovato i primi minuti con Tudor solo nel finale. Entrambi non sono riusciti ad incidere nonostante il buon finale di partita dellantus. Una delle missioni del nuovo allenatore dei bianconeri sarà anche quella di ritrovare le loro prestazioni. Ecco la partita diindi: entrambi non. Iè subentrato al minuto 69, per un impiego di poco superiore ai 20 minuti.

FINALE Roma-Juve 1-1: Tudor frena, Shomurodov replica a Locatelli e evita il ko a Ranieri. IL MESSAGGERO | Ranieri indovina ancora i cambi: Roma-Juve finisce 1-1. Roma Juve, Koopmeiners e Kolo Muani non incidono: i numeri. Le pagelle di Roma-Juventus 1-1: Koné onnipresente. LIVE TJ - ROMA-JUVENTUS 1-1 - Triplo cambio per Tudor. Roma-Juve, il bivio Champions regala un punto a testa. In gol Locatelli e Shomurodov. Ne parlano su altre fonti

Roma, le pagelle dopo il pari con la Juve: Ranieri la decide con i cambi, Konè battagliero, Celik in ombra - Roma, quindicesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Ranieri, che trova il pari con la Juve, le pagelle del tecnico e il migliore e peggiore Quindicesimo risultato utile consecutivo per la ... (calcionews24.com)

Roma e Juventus non si fanno male: un gol per tempo all'Olimpico - Finisce in parità il secondo big match domenicale del 31° turno di Serie A Enilive. Roma e Juventus pareggiano 1-1, segnando una rete per tempo e di fatto rimanendo entrambe in ... (milannews.it)

Boniek: "Tra Roma e Juventus pareggio giusto". E sul nuovo allenatore... - Boniek ha parlato del nuovo allenatore della Juventus, Tudor: per l'ex bianconero, il tecnico non avrebbe a disposizione dei fuoriclasse Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Zbigniew Boniek ha pa ... (informazione.it)