Roma-Juve cuore e applausi all’Olimpico | pareggio tra emozioni e omaggi

all'Olimpico, che si è acceso già prima del fischio d'inizio, tra sole Romano, cori caldi e applausi commossi. Roma-Juventus non è mai una partita normale, e questa lo è stata ancora meno.Un tributo lungo una curvaL'atmosfera è carica, familiare. La Sud canta già durante il riscaldamento, accompagnando la squadra fin dalla prima sgambata. Poi arriva Roberto Pruzzo: lo storico numero 9 della Roma, 70 anni compiuti da poco, viene celebrato dal club e omaggiato dal pubblico con un giro d'onore emozionante. I suoi gol restano impressi nel cuore di generazioni.Sui tabelloni, invece, scorrono i volti di chi ha lasciato un segno: Antonello Fassari, attore Romano e Romanista doc, e Luigi Timperi, storico magazziniere di Trigoria.

