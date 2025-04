Roma idea Under 23 | la società prende tempo

Roma, a partire dal responsabile Alberto De Rossi, affiancato da Bruno Conti e dal direttore sportivo Florent Ghisolfi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’obiettivo comune è quello di dare finalmente vita all’Under 23, un progetto già realtà per club come Juventus, Milan e Atalanta, ma che in casa giallorossa deve ancora ricevere l’ok definitivo dalla proprietà.I nodi da sciogliereLa questione centrale resta logistica. La Roma vorrebbe avviare la squadra B ma manca l’elemento fondamentale: uno stadio adeguato. Nella Capitale esistono diverse strutture potenzialmente utilizzabili, ma nessuna di queste risponde pienamente ai requisiti strutturali e di sicurezza richiesti dalla Lega Pro. Sololaroma.it - Roma, idea Under 23: la società prende tempo Leggi su Sololaroma.it Chi lavora ogni giorno sul campo a Trigoria sa quanto sia fondamentale creare una seconda squadra. È un’esigenza sentita da tutto il settore giovanile della, a partire dal responsabile Alberto De Rossi, affiancato da Bruno Conti e dal direttore sportivo Florent Ghisolfi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’obiettivo comune è quello di dare finalmente vita all’23, un progetto già realtà per club come Juventus, Milan e Atalanta, ma che in casa giallorossa deve ancora ricevere l’ok definitivo dalla proprietà.I nodi da sciogliereLa questione centrale resta logistica. Lavorrebbe avviare la squadra B ma manca l’elemento fondamentale: uno stadio adeguato. Nella Capitale esistono diverse strutture potenzialmente utilizzabili, ma nessuna di queste risponde pienamente ai requisiti strutturali e di sicurezza richiesti dalla Lega Pro.

La Roma ora pensa alla squadra Under 23: si attende l’ok della presidenza, ecco dove potrebbe giocare - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Roma Under 23, il progetto seconda squadra della società giallorossa - Chi lavora sul campo quotidianamente a Trigoria, chi ha a che fare con i giovani calciatori, la loro crescita, i procuratori e le famiglie sta spingendo per creare al più presto ... (ilmessaggero.it)

Misitano saluta la Roma: arriva la firma con l'Atalanta U23 - Stando a quanto riportato da lacasadic.com, l'attaccante avrebbe già messo nero su bianco l'accordo col club nerazzurro. Al momento sta recuperando da un infortunio ... (ilromanista.eu)