Roma fuga spericolata per sfuggire alla polizia | 3 arresti dopo inseguimento e botte agli agenti

Roma per resistenza e spaccio dopo una fuga spericolata in auto. Trovati droga e contanti. Notizie.virgilio.it - Roma, fuga spericolata per sfuggire alla polizia: 3 arresti dopo inseguimento e botte agli agenti Leggi su Notizie.virgilio.it Tre cileni arrestati aper resistenza e spacciounain auto. Trovati droga e contanti.

Roma, fuga spericolata per sfuggire alla polizia: 3 arresti dopo inseguimento e botte agli agenti. Camionista Sara De Bastiani blocca col tir l'auto in contromano, chi è la donna che ha evitato la tragedia. In fuga con un’ auto rubata, sperona l’auto della polizia. Feriti 4 agenti. Sondrio, fuga spericolata in auto: sotto l'effetto di droga rischia di travolgere alcuni pedoni. Inseguimento da film al Tuscolano: fuggitivo bloccato con strumenti da furto e stupefacenti. Infrangono la vetrata di un tabacchi con un piccone e rubano sigarette: arrestati due uomini a Quartu. Ne parlano su altre fonti

Roma, fuga spericolata per sfuggire alla polizia: 3 arresti dopo inseguimento e botte agli agenti - Tre cileni arrestati a Roma per resistenza e spaccio dopo una fuga spericolata in auto. Trovati droga e contanti. (virgilio.it)

Roma, copre la targa per sfuggire all’autovelox: 37enne denunciato - Intercettato da una pattuglia mentre percorreva via Filippo Fiorentini, l’uomo ha accelerato bruscamente, dandosi alla fuga a forte velocità, tenendo una condotta di guida pericolosa Roma ... (ilfaroonline.it)

Roma, sparò e uccise un ladro in fuga: vigilante arrestato per omicidio volontario - Roma, sparò e uccise un ladro in fuga dopo una rapina: vigilante arrestato per omicidio volontario. Per il Gip non si è trattata di legittima difesa. (tgcom24.mediaset.it)