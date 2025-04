Sololaroma.it - Roma, derby in arrivo: torna Saelemaekers, dubbio Pellegrini

Dopo il pareggio contro la Juventus, per ladi Claudio Ranieri non c’è tempo per rifiatare. Domenica sera andrà in scena la stracittadina contro la Lazio, unche vale molto più di tre punti, sia per il peso emotivo, sia per le ambizioni europee della squadra giallorossa.Il pareggio contro i bianconeri ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma non ha frenato le speranze Champions. La corsa al quarto posto resta apertissima, anche se servirà un percorso praticamente perfetto da qui alla fine. Ilpuò diventare la scintilla decisiva: battere la Lazio, in uno stadio probabilmente più biancoceleste come presenza numerica, darebbe una carica mentale enorme.Le condizioni della rosaRanieri potrà recuperare, squalificato contro la Juve e subito pronto a riprendere posto tra i titolari.