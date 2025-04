Lapresse.it - Roma, arrestato a Fiumicino il “re della truffa”

Leggi su Lapresse.it

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino francese, destinatario di un mandato di cattura europeo in quanto ritenuto il vertice di un gruppo criminale implicato in una serie di truffe milionarie messe a segno in patria ed in tutta Europa. L’uomo, giunto all’aeroporto dia bordo di un volo in arrivo da Tel Aviv (Israele), è stato immediatamente rintracciato da personale dell’Ufficio di Polizia GiudiziariaPolizia di Frontiera Aerea diche ne ha notato la somiglianza fisica con il ricercato, segnalato dalle autorità francesi tramite i canali di collaborazione internazionali Interpol. Condotto negli Uffici di Polizia per approfondimenti, il francese è stato trovato in possesso di un secondo passaporto, israeliano, accuratamente occultato all’internopropria calzatura, sotto la soletta plantare, rispetto al quale non è riuscito a fornire spiegazioni.