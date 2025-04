Roma allenamento a Trigoria post Juventus | Ranieri recupera una pedina

Roma che sarà interessata al risultato del Dall'Ara. I giallorossi faranno infatti il tifo per la vittoria della formazione di Antonio Conte, che permetterebbe di fermare la corsa dei felsinei. In caso di sconfitta dei rossoblù, i ragazzi di Ranieri rimarrebbero a tre lunghezze dal quarto posto, guadagnando anche un piccolo punticino grazie al pareggio contro la Juventus.Proprio la gara di ieri ha permesso di allungare a quindici la striscia di risultati utili consecutivi, con la Roma che è riuscita a recuperare l'iniziale vantaggio bianconero. Ancora una volta i giallorossi hanno fornito una buona prova, dimostrando di poter essere competitivi per la corsa alla Champions League, con una lotta che resta decisamente serrata e per la quale saranno decisive le prossime sfide, che potrebbero delineare meglio la situazione.

