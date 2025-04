Roma a caccia dell’allenatore Ettore Viola | Mio padre sceglierebbe Fabregas

Roma resta tra i più chiacchierati nella Capitale, con i giallorossi che dovranno trovare colui che sostituirà Ranieri al termine della stagione. A parlare di questa scelta così delicata è stato Ettore Viola, figlio dell'ex presidente giallorosso Dino Viola, intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport.Queste le sue parole: "Ci vorrebbe un allenatore carismatico, tipo Liedholm. Uno capace di fare quel che vuole lui. E sinceramente, al momento, ne vedo pochi. Io vorrei comunque un tecnico di prima fascia, a cui lasciare spazio per creare un progetto. E vorrei che venisse sistemata l'organizzazione societaria, con dirigenti capaci di cercare giocatori seguendo la volontà dell'allenatore e di non buttare via soldi".Viola: "Ai tempi di mio padre la Roma aveva più fascino"Viola ha poi parlato di suo padre: "Conosceva tutto il calcio, essendoci sempre stato dentro, ancor prima di diventare presidente.

