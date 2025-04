Roma 2027 nasce la prima lista civica per la Capitale creata con l’intelligenza artificiale

Roma, 7 aprile 2025 – Un progetto senza precedenti prende vita nella Capitale: per la prima volta in Italia, una lista civica interamente pensata e costruita con l’intelligenza artificiale annuncia la propria partecipazione alle prossime elezioni amministrative di Roma del 2027.A guidarla è Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale italiana certificata da Meta, già nota al pubblico per il suo impegno su temi civici, culturali e tecnologici. Dopo aver lanciato nei mesi scorsi una provocazione simbolica in vista delle elezioni europee, oggi Giubelli fa un passo concreto e strategico: la sua candidatura a Sindaco di Roma è ufficiale, e si fonda su un progetto politico innovativo, inclusivo e radicalmente digitale.Il movimento, che prende il nome di AIRoma, è frutto di un’elaborazione progettuale sviluppata con il supporto dell’intelligenza artificiale, dalla definizione dei contenuti alla visione programmatica, fino alla scelta del posizionamento politico nel campo del centrodestra, con l’obiettivo chiaro di proporsi come alternativa credibile e moderna all’amministrazione Gualtieri. Leggi su Ilfaroonline.it , 7 aprile 2025 – Un progetto senza precedenti prende vita nella: per lavolta in Italia, unainteramente pensata e costruita conannuncia la propria partecipazione alle prossime elezioni amministrative didel.A guidarla è Francesca Giubelli, lainfluencer virtuale italiana certificata da Meta, già nota al pubblico per il suo impegno su temi civici, culturali e tecnologici. Dopo aver lanciato nei mesi scorsi una provocazione simbolica in vista delle elezioni europee, oggi Giubelli fa un passo concreto e strategico: la sua candidatura a Sindaco diè ufficiale, e si fonda su un progetto politico innovativo, inclusivo e radicalmente digitale.Il movimento, che prende il nome di AI, è frutto di un’elaborazione progettuale sviluppata con il supporto del, dalla definizione dei contenuti alla visione programmatica, fino alla scelta del posizionamento politico nel campo del centrodestra, con l’obiettivo chiaro di proporsi come alternativa credibile e moderna all’amministrazione Gualtieri.

Roma 2027, nasce la prima lista civica per la Capitale creata con l’intelligenza artificiale. Comunali Roma 2027, Francesca Giubelli candidata sindaca: è nata la prima lista civica creata con l’Intelligenza Artificiale. Dopo Città del Capo, la Iau tornerà a Roma nel 2027. Mannini 2028, Romano 2027: i due giallorossi rinnovano con il Club. A Roma il primo ospedale veterinario gratuito d’Italia: apre nel 2027, chi potrà usufruirne. Gualtieri: Il nuovo stadio della Roma nel 2028, no a inaugurazione prima. Ne parlano su altre fonti

Comunali Roma 2027, Francesca Giubelli candidata sindaca: è nata la prima lista civica creata con l’Intelligenza Artificiale - Francesca Giubelli, prima influencer virtuale italiana certificata Meta, si candida a Sindaco di Roma con il progetto AI?Roma ... (castellinotizie.it)

Forza Italia lancia la sua campagna per la sicurezza a Roma, tra strade e luci (e occhi al 2027) - Roma. La riforma dei poteri di Roma Capitale e la sicurezza in città: Forza Italia, forte del consenso in aumento sul territorio (a scapito della Lega), lancia la sua campagna, con gli occhi ... (ilfoglio.it)