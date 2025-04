Roma 13enne muore dopo essere stato colpito da un proiettile partito accidentalmente | maneggiava la pistola del fratello

pistola partito per errore. L’adolescente era ricoverato in condizioni disperate all’ospedale San Camillo di Roma dalla sera di sabato 5 aprile, ma i tentativi dei medici non sono bastati: il cuore del giovane si è fermato dopo ore di agonia.L’arma era del fratello, una guardia giurataSecondo le prime ricostruzioni, il dramma si è consumato all’interno dell’abitazione di famiglia nella zona della Magliana. In casa, il ragazzino avrebbe iniziato a maneggiare una pistola regolarmente detenuta dal fratello maggiore, impiegato come guardia giurata. Pare che il fratello avesse lasciato l’arma incustodita su un tavolo prima di andare a farsi la doccia.Il 13enne, appassionato di armi e smontaggi, si sarebbe esercitato seguendo tutorial trovati online. Dayitalianews.com - Roma, 13enne muore dopo essere stato colpito da un proiettile partito accidentalmente: maneggiava la pistola del fratello Leggi su Dayitalianews.com Non ce l’ha fatta il ragazzino di 13 anni ferito gravemente alla testa da un colpo diper errore. L’adolescente era ricoverato in condizioni disperate all’ospedale San Camillo didalla sera di sabato 5 aprile, ma i tentativi dei medici non sono bastati: il cuore del giovane si è fermatoore di agonia.L’arma era del, una guardia giurataSecondo le prime ricostruzioni, il dramma si è consumato all’interno dell’abitazione di famiglia nella zona della Magliana. In casa, il ragazzino avrebbe iniziato a maneggiare unaregolarmente detenuta dalmaggiore, impiegato come guardia giurata. Pare che ilavesse lasciato l’arma incustodita su un tavolo prima di andare a farsi la doccia.Il, appassionato di armi e smontaggi, si sarebbe esercitato seguendo tutorial trovati online.

