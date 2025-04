Thesocialpost.it - Roma, 13enne morto per un colpo da arma da fuoco alla testa: la pistola era del fratello

Leggi su Thesocialpost.it

Non ce l’ha fatta ilno rimasto gravemente ferito da undinella sua abitazione in zona Marconi. Il giovane è deceduto alle 6 di questa mattina all’ospedale San Camillo, dove era stato trasportato d’urgenza nella tarda serata di sabato. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate.Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si sarebbe verificato all’interno dell’abitazione, mentre il ragazzo stava maneggiando unasportiva regolarmente detenuta dal. In quel momento in casa era presente anche il padre, che però si trovava in un’altra stanza. Sarebbe intervenuto solo dopo aver udito lo sparo.Al momento, la pista più probabile è quella dell’incidente domestico, anche se da capire c’è la questione riguardante l’accessibilità all’da parte del minorenne.