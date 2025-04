Quifinanza.it - Rogito in ritardo per colpa del venditore, scatta la diffida

Quando si stipula un contratto preliminare di compravendita (detto anche compromesso) per una casa, entrambe le parti si impegnano a stipulare un successivo atto definitivo davanti al notaio con il quale avviene il trasferimento della proprietà. Potrebbe succedere tuttavia che, nonostante sia stato fissato un termine, ilnon rispetti la data stabilita per ilnotarile.In questi casi è bene che il futuro acquirente sia a conoscenza degli strumenti offerti dalla legge per tutelare i propri interessi. Di seguito vediamo più nel dettaglio cosa può fare il compratore in caso dio di rifiuto dela stipulare il contratto definitivo di compravendita.Qual è la funzione del contratto preliminareIl compromesso immobiliare, o contratto preliminare di compravendita, è un accordo tra due parti:promittente;promissario acquirente.