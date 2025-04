Roblox rafforza i controlli parentali | più potere ai genitori sulla piattaforma di gioco

Leggi su .com

(Adnkronos) –, la popolaredionline particolarmente diffusa tra i minori di 13 anni, introduce una serie di aggiornamenti volti a fornire aiun maggiore controllo sull'attività dei propri figli. Le nuove funzionalità, parte di un più ampio pacchetto di misure di sicurezza, consentono ora aidi limitare le interazioni .L'articolo: piùaidiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninjamaglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni