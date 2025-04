Mistermovie.it - Robin Williams rifiutato per Harry Potter? La regola di J.K. Rowling

È incredibile pensare a quanto diversa sarebbe potuta essere la saga di. Con oltre 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo, tra i sette libri principali e tre extra, la serie è stata tradotta in più di 80 lingue. Ancora oggi, è un successo enorme, soprattutto considerando l'impatto dei film. L'intera saga ha lasciato un segno tale che l'intero cast è ancora ricordato con affetto per i loro ruoli. Ma, anche se tutto è andato perfettamente, è strano pensare che avremmo potuto vedere attori totalmente diversi in alcuni di questi ruoli iconici. E l'unica ragione per cui non è successo? J.K.. Il Sogno Infranto di: Perché Hagrid e Lupin gli furono negatiAd un certo punto, sembrava che il mondo intero fosse ossessionato da. Quando fu annunciato l'adattamento cinematografico, molti attori erano desiderosi di partecipare: Eddie Redmayne, Saoirse Ronan, Jamie Campbell Bower, Naomi Watts, Rosie O'Donnell e molti altri.