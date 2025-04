Roberto Mancini dice no alla pazza proposta della Sampdoria per evitare la retrocessione in Serie C

Roberto Mancini ha deciso di declinare l'offerta del presidente Manfredi di prendere la panchina della Sampdoria. Un'idea pazza, che contava di toccare le corde del cuore dell'ex bandiera doriana per sostituire Semplici. Il cui posto sarà preso quasi certamente da Beppe Iachini. Leggi su Fanpage.it Dopo una notte ti riflessioni e una mattinata di consulti,ha deciso di declinare l'offerta del presidente Manfredi di prendere la panchina. Un'idea, che contava di toccare le corde del cuore dell'ex bandiera doriana per sostituire Semplici. Il cui posto sarà preso quasi certamente da Beppe Iachini.

Roberto Mancini dice no alla pazza proposta della Sampdoria per evitare la retrocessione in Serie C. Mancini dice sì alla Juventus. Capolinea Motta, dopo il Genoa si cambia. L'ex ct Roberto Mancini subito alla Juventus? Perché sì, perché no. Roberto Mancini torna sull'addio all'Italia: "Scelta che non rifarei". Roberto Mancini: "60 anni? No, 6 volte lasciare la Nazionale. Una scelta sbagliata, ho un conto in sospeso: sogno di tornare per vincere i Mondiali". Motta-Juve, la ragione del non esonero. L'attesa Mancini e l'ipotesi traghettatore.

