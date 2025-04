Roberto De Simone morto a 91 anni il pilastro delle tradizioni napoletane

morto all’età di 91 anni Roberto De Simone, figura cardine della cultura italiana del Novecento: compositore, musicologo, regista teatrale, già direttore del Conservatorio di Napoli per cinque anni fino al 2000 e del Teatro San Carlo dal 1983 al 1987, fondatore nel ’67 della ‘Nuova Compagnia di Canto Popolare’. A lui si deve la rinascita e il rinnovamento della musica popolare campana, portata su palcoscenici internazionali con una forza poetica che ha saputo fondere tradizione e innovazione.Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, lo ha ricordato con parole cariche di commozione: “Napoli perde un riferimento culturale che ha saputo portare nei decenni la nostra città in giro per il mondo, coniugando le antiche tradizioni con una straordinaria attitudine innovativa”.De Simone era stato recentemente omaggiato per i suoi 90 anni a San Domenico Maggiore, nell’ambito del progetto ‘Napoli Città della Musica’. Lapresse.it - Roberto De Simone, morto a 91 anni il pilastro delle tradizioni napoletane Leggi su Lapresse.it all’età di 91De, figura cardine della cultura italiana del Novecento: compositore, musicologo, regista teatrale, già direttore del Conservatorio di Napoli per cinquefino al 2000 e del Teatro San Carlo dal 1983 al 1987, fondatore nel ’67 della ‘Nuova Compagnia di Canto Popolare’. A lui si deve la rinascita e il rinnovamento della musica popolare campana, portata su palcoscenici internazionali con una forza poetica che ha saputo fondere tradizione e innovazione.Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, lo ha ricordato con parole cariche di commozione: “Napoli perde un riferimento culturale che ha saputo portare nei decenni la nostra città in giro per il mondo, coniugando le antichecon una straordinaria attitudine innovativa”.Deera stato recentemente omaggiato per i suoi 90a San Domenico Maggiore, nell’ambito del progetto ‘Napoli Città della Musica’.

