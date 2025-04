Roberto De Simone l’ultimo saluto al Maestro | camera ardente al San Carlo e funerali nel Duomo di Napoli

Duomo di Napoli, i funerali del Maestro Roberto De Simone, scomparso domenica sera all’età di 91 anni. La camera ardente sarà allestita nel Foyer del Teatro San Carlo, come annunciato dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. L’omaggio pubblico inizierà martedì 8 aprile, dalle 13 alle 19, con un momento musicale particolarmente toccante: alle 13.30 il quartetto d’archi dei professori del Teatro di San Carlo eseguirà il Requiem di Mozart in onore del Maestro. Mercoledì 9 sarà ancora possibile rendere omaggio a De Simone dalle 10 alle 14.Con De Simone se ne va un gigante della cultura italiana e internazionale, artefice di una straordinaria riscoperta delle tradizioni popolari campane, musicista, regista, musicologo, compositore, scrittore, intellettuale visionario capace di attraversare linguaggi e secoli, legando il passato al presente con rigore e poesia. Leggi su Ildenaro.it di Alessandra Del PreteSi terranno mercoledì 9 aprile alle ore 16, neldi, idelDe, scomparso domenica sera all’età di 91 anni. Lasarà allestita nel Foyer del Teatro San, come annunciato dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. L’omaggio pubblico inizierà martedì 8 aprile, dalle 13 alle 19, con un momento musicale particolarmente toccante: alle 13.30 il quartetto d’archi dei professori del Teatro di Saneseguirà il Requiem di Mozart in onore del. Mercoledì 9 sarà ancora possibile rendere omaggio a Dedalle 10 alle 14.Con Dese ne va un gigante della cultura italiana e internazionale, artefice di una straordinaria riscoperta delle tradizioni popolari campane, musicista, regista, musicologo, compositore, scrittore, intellettuale visionario capace di attraversare linguaggi e secoli, legando il passato al presente con rigore e poesia.

