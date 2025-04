Ilrestodelcarlino.it - Roberto Burioni riceve la medaglia "al merito della sanità pubblica" dal presidente Mattarella

Roma, 7 aprile 2025 — Si è svolta al Palazzo del Quirinale di Roma questa mattina, lunedì 7 aprile, la cerimonia di consegna delle medaglie al “” e ai “BenemeritiSalute”, alla presenza delRe, Sergio. Per l’occasione è stato premiato, con ladi bronzo. Chi èProfessore ordinario di Microbiologia e Virologia presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università ‘Vita-Salute’ San Raffaele di Milano, ma noto a tutti per i suoi interventi fatti in tema di salute durante l’ondata Covid. Il riconoscimento per lui è arrivato con la seguente motivazione: “Per essersi distinto per il suo impegno costante a difesascienza e nella promozione delle vaccinazioni come indispensabili e fondamentali strumenti di prevenzioneSalute”.